Бразилия скоро направит приглашения на саммит G20, в том числе и Путину

Власти Бразилии в ближайшее время направят приглашения главам государств на саммит G20, в том числе и президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу.

"В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников", - сказал Сампайу РИА Новости.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос возможной поездки Владимира Путина на G20 пока никак не рассматривался. Кремль будет наблюдать, какие решения примет бразильская сторона.

Напомним, в связи с российско-украинским конфликтом Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена в России Марии Львовой-Беловой. СМИ писали, что Бразилия предложила ввести иммунитет для лидеров стран, не признающих юрисдикцию МУС.