Спасатели нашли тело пропавшего в Нижневартовском районе рыбака

Спасатели нашли тело пропавшего 59-летнего рыбака в Нижневартовском районе с помощью дронов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Мужчина отправился на рыбалку, на озеро Кымылэмтор 9 июля. 10 июля он перестал отвечать на звонки. В ходе обследования берега спасателями был найден автомобиль и моторная лодка, принадлежащие рыбаку. Также был обнаружен его телефон и документы. Самого мужчины на месте не было.

МЧС призывает соблюдать правила безопасности на водоемах, пользоваться спасательным жилетом при передвижении на лодках, для купания выбирать оборудованные пляжи, не купаться там, где не знаешь глубину и рельеф, не оставлять без присмотра детей.