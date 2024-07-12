Юрий Лоза разочарован современным футболом

Певец Юрий Лоза заявил, что современный футбол скучен. Своими впечатлениями он поделился после просмотра полуфинального матча Евро-2024 между сборными Испании и Франции, который испанцы выиграли со счетом 2:1. Однако во время просмотра мачта он чуть не заснул.

Он считает, что раньше футболисты играли не только на результат, но еще и для болельщиков.

"Когда испанцы за весь второй тайм ни разу не ударили по воротам, болеть за них пропало всякое желание. Мне кажется, что сегодня футбол, это все больше – политика, и все меньше – игра", - написал Лоза на своей странице "ВКонтакте".

Тренер Валерий Овчинников сказал, что ему тоже не очень нравится игра сборной Испании. А вот тренер французов Дидье Дешам, в свою очередь, раскритиковал своих игроков за недостаточно хорошую игру.