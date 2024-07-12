Чистое завтра: как волонтеры сохраняют берега озера Ямбто

Живописный берег озера Ямбто в Тазовском районе ЯНАО очистили от мусора, который копился там годами. Генеральную уборку провели волонтеры "Мессояханефтегаза" вместе с коренными жителями тундры.

Экологический проект реализовали в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть". Как сообщили Накануне.RU организаторы акции, к ней пришлось тщательно готовиться, поскольку озеро расположено на труднодоступной территории. Нефтяники преодолели логистические вызовы и доставили отсортированный мусор на специальный полигон.

Побережье озера Ямбто ненецкие семьи часто выбирают для оседлого проживания. Никита Яр, например, живет там уже около 13 лет. "Озеро богато рыбой, его высокие берега хорошо продуваются, – рассказывает он. – Очень комфортное и красивое место, а после проведенной уборки здесь стало еще лучше".

Именно Никита попросил нефтяников помочь навести порядок на самых проблемных участках, в том числе там, где размещались старые стойбища.

"Для наших волонтеров нет чужих проблем, – отметила директор программы социальных инвестиций "Родные города" Ярина Сугакова. – Они проделали непростой путь, чтобы помочь местным жителям очистить побережье невероятно красивого озера. Каждый год наши волонтеры участвуют в десятках экологических акций на Ямале, чтобы в короткое арктическое лето очистить и благоустроить как можно больше территорий".

Добавим, что до конца 2024 года "Газпром нефть" планирует провести в ЯНАО более 30 экоакций по проекту "Чистая среда". Летом компания поддержит две экспедиции общественной организации "Зеленая Арктика". Также нефтяники проведут в нескольких районах ЯНАО волонтерские акции с участием школьников. Ряд проектов реализуют по инициативе жителей округа, получивших грантовую поддержку компании.