Депутата гордумы одного из свердловских городов могут уволить за покупку ценных иностранных бумаг

Председатель городской думы одного из крупных муниципалитетов Среднего Урала может попасть под увольнение из-за покупки ценных бумаг с иностранным присутствием. Об этом сообщает областной департамент противодействия коррупции.

"Председатель приобрел пай инвестиционного фонда, в состав которого входят иностранные финансовые инструменты, тем самым нарушил запрет, установленный федеральным законодательством. За подобное нарушение закон предусматривает суровое наказание вплоть до досрочного прекращения полномочий", - передает сообщение департамента ЕАН.

В департаменте также заявили, что должностным лицам запрещено законом приобретать иностранные ценные бумаги. При этом, раскрывать личность депутата не стали.