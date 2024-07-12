В РАН оценили влияние повышения налога на прибыль до 25% на экономику

Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН оценил, как повлияет повышение налога на прибыль с 20% до 25% на экономику страны. Основной вывод – все будет зависеть от того, как государство будет тратить полученные дополнительные средства, передает РБК со ссылкой на аналитическую записку с тремя сценариями.

Отмечается, что дополнительные поступления от повышения ставки до 2030 года могут превысить 11 трлн руб. (это расчеты Минфина), в ИНП РАН и вовсе называют цифру в 15-17 трлн руб.

Во всех трех сценариях, предложенных учеными, прирост доходов от налога на прибыль нивелируется сокращением частных инвестиций на ту же сумму. Разница сценариев – варианты того, как государство распорядится дополнительными ресурсам. В первом сценарии деньги будут направлены на увеличение конечного потребления госсектора, то есть "предоставление населению товаров и услуг по нерыночным ценам за счет бюджета", кроме обеспечения национальной безопасности.

Во втором сценарии средства направляются на увеличение госинвестиций. В третьем – для финансирования дефицита госбюджета.

Во всех сценариях "структурные изменения, связанные с повышением налога на прибыль, могут привести к замедлению производительности труда и повышению напряженности на рынке труда".