Начальник ГУФСИН по Ростовской области подал в отставку после захвата заложников в СИЗО

Начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области и его первый заместитель подали в отставку после захвата заложников в СИЗО-1, сообщает пресс-бюро ведомства.

Комиссия ФСИН России завершила служебную проверку. Также уволены четыре сотрудника ГУФСИН и СИЗО, 16 работников привлечены к дисциплинарной ответственности.

В ведомстве добавили, что для стабилизации и оказания практической помощи в Ростовскую область направили группу наиболее опытных сотрудников ФСИН.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО-1 организовали незаконный канал поставок запрещенных предметов в учреждение. Заключенные могли купить телефоны, ножи, алкоголь, часы и даже оплатить ночные киносеансы в камере. Выживший террорист Даниил Камнев в ходе допросов назвал имя сотрудника СИЗО-1, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5 тыс. руб. Речь идет о 28-летнем начальнике дневной смены, писал Shot.