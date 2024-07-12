12 Июля 2024
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

Для учителей после проверок введут "индивидуальные траектории"?

Проверка школьных учителей на компетентность, которую на днях анонсировал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, будет включать в себя и построение "индивидуальной траектории" для учителей. Пока - добровольно. На этот момент СМИ не обратили внимания, однако он явно выделяется. По сути, для учителей хотят сделать то же самое, что и для школьников, которым искусственный интеллект напишет их "жизненную траекторию".
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Рособрнадзор утвердил новую методику оценки работы школ с 1 сентября. Она будет включать и оценку компетенции учителей, но она не предусматривают наказания или поощрения конкретного работника по результатам диагностики, обещает ведомство. Однако "увязка выявленных профессиональных и методических дефицитов с работой региональных центров непрерывного повышения профессионального мастерства позволит сформировать по итогам проведенной диагностики по желанию педагога индивидуальную программу его развития".

К данной инициативе многие педагоги отнеслись настороженно, а один из профсоюзов уже готовит обращение в адрес министра просвещения. Видимо, учителей возмущает, что при их зарплатах их еще и будут проверять на компетентность. Сейчас медианная зарплата российского учителя на ставку составляет около 20 тыс. рублей "чистыми".

Что касается "индивидуальных траекторий" для учителей, то никаких подробностей не сообщается. Зато саму проверку резко раскритиковал руководитель общественного движения "За возрождение образования" профессор Александр Иванов. Он не сомневается, что "пул вопросов" шокирует любого педагога, ибо ничего другого от Рособрнадзора ожидать не приходится. Но главным виновником проблем в образовании будет назначен российский учитель. В этом и состоит политическое предназначение тестирования "учительских компетенций". Собранные данные станут ненавязчиво вбрасывать в публику, формируя в народе представление об учителе как основной проблеме нашего образования.

"Когда на высшем уровне заговорили о повышении престижа учительской профессии, все рецидивы бессмысленных и унизительных тестовых процедур "оценки качества педагогов" надо выжигать каленым железом. Однако нет сомнений, что инициативу надзирателей никто не остановит, и она будет доведена до скандальной реализации", - написал эксперт.

При этом правовой статус этих проверок учителей вызывает большие сомнения, отмечает руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов. Он напоминает, что, согласно Трудовому кодексу РФ, никто не вправе устанавливать дополнительных требований к специалистам по профессиям, по которым получен диплом. Если в трудовом соглашении с учителем нет никаких обязанностей участвовать в разных проверках, то они не могут быть обязательными. И учителя спокойно могут отказаться от этого унижения.

"Но главный вопрос: вы, господа прозаседавшие и согласовавшие, с кого спрашивать что-то хотите? С учителей, у кого зарплата на руки 25 000 рублей?" - возмущается Богданов.

Он приходит к мысли, что Музаев и глава Минпроса Сергей Кравцов "реально решили извести учителей как класс".

Теги: учителя, индивидуальная траектория, школа, образование


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