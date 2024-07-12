На Камчатке автомобиль нелегального перевозчика угодил в ДТП, пострадали семеро

На 219 км трассы Петропавловск – Мильково (Камчатский край) произошло ДТП. В нем пострадали пассажиры, ехавшие в автобусе, принадлежащем нелегальному перевозчику.

"В Мильковскую больницу госпитализировали семь человек, в том числе ребенок с переломом руки. В Минтрансе Камчатского края также сообщили, что перевозку пассажиров осуществил нелегальный перевозчик", - пишет в своем telegram-канале правительство Камчатки.

По данным камчатского краевого управления СКР, 12 июля водитель не справился с управлением, автомобиль с пассажирами перевернулся. Организована проверка по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности пассажиров, пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия (ст. 238 УК РФ).