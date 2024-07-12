"Синара" раздумывает над разморозкой проекта ВСМ Екатеринбург - Челябинск

Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург - Челябинск может быть разморожен, но не раньше 2028 года. Такое заявление сделал вице-президент группы "Синара" Александр Мишарин, которая занимается разработкой высокоскоростных поездов в рамках проекта ВСМ.

Как передает его слова "Интерфакс", на очереди реализация проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург, завершение которого планируется на 2028-2030 годы. И только после него можно думать о строительстве магистрали между уральскими городами.

"Такой проект был. Его следует включить в общую сеть ВСМ. Сейчас он заморожен, конечно. Его надо в общей сети реализовывать, чтобы двигаться дальше. Проект Москва - Казань тоже приостановлен, в Екатеринбург только проложена трассировка. Сегодня определены ключевые участки ВСМ, но одновременно надо начинать проектировать другие - на перспективу", - отметил Мишарин.

Протяженность ВСМ Екатеринбург - Челябинск составит 217 км. Проект подразумевает, что на дорогу пассажиры смогут тратить всего 1 час 50 минут, вместо 4 часов, проезжая семь узловых станций: Екатеринбург - аэропорт "Кольцово" - Сысерть - Снежинск - Сулейманово - аэропорт "Баландино" - Челябинск. Напомним, что на 2019 год сумма инвестиций в проект составляла 286 млрд рублей. Предполагается, что к 2040 году на магистрали будет курсировать шесть высокоскоростных поездов, ежегодно перевозящих порядка 3,5 млн пассажиров.