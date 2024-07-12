На Западе и в КНР обсуждают пролет китайского Y-20 над Сибирью и Уралом

По данным сайта FlightRadar24, военно-транспортный самолëт китайского производства "Юнь-20" (Y-20), следовавший рейсом 20248, 4 июля, пройдя над Тюменью, Екатеринбургом и т.д., прибыл в пункт назначения в РФ и, пробыв там более двух часов, вернулся в Китай. Однако общедоступная информация о маршруте является неполной, и предполагается, что самолет, возможно, пролетал через воздушное пространство Монголии или Казахстана.

Эта информация разогнала в западных СМИ очередную волну слухов о тайной поддержке России со стороны КНР.

Китайские пользователи отмечают, что любой груз, доставленный одним бортом, это капля в море по сравнению с тем, что для нужд СВО производится сейчас в самой России.

Тем более, что именно привозил Y-20, до сих пор не известно. Китайская сторона в последние годы активно направляет эти самолëты за рубеж для выполнения самых разных задач - от доставки спасателей и грузов в зоны стихийных бедствий, до вывоза из Сеула останков добровольцев, погибших в годы Корейской войны. Пекин по-прежнему настаивает на том, чтобы не предоставлять оружие воюющим сторонам, и заявляет об уважении суверенитета всех стран.

В то же время полëты китайских военно-транспортных самолëтов над российской территорией свидетельствуют об укреплении взаимодействия армий двух стран и, похоже, становятся уже не единичными. Обозреватель Ли Аньлинь сообщает, что недавно "Юнь-20" также приземлялся на "российской арктической базе, расположенной всего в 670 км от Аляски".