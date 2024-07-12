Фигурант по делу генерала Попова Моисеев признал вину

Второй фигурант уголовного дела в отношении бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова - бизнесмен Сергей Моисеев - признал вину.

Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, он активно сотрудничает со следствием, а также уже погасил часть вмененного ему ущерба.

Как стало известно, следствие обратилось в суд для перевода Моисеева под домашний арест. Аналогичное ходатайство поступило в суд в отношении Попова. Напомним, суд ранее отказал следствию в изменении меры пресечения.

Попов находится под арестом с мая 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Сам он вину отрицает.