Байден на пресс-конференции по итогам НАТО назвал президента Украины Путиным

81-летний президент США Джо Байден снова оговорился на пресс-конференции. Причем крайне неприятно: он представил присутствовавшего в этот момент рядом Владимира Зеленского как "президента Украины Путина".

Также Байден перепутал собственного вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом: "Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы считал, что она [Камала Харрис] не подходит на пост президента".

На самой пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден заявил, что "США позволили Украине наносить удары по российской территории на малую дистанцию, но в дальнейшем снятии ограничений нет нужды". "Если бы он (Владимир Зеленский) мог ударить по Москве, ударить по Кремлю, был бы в этом смысл?" – спросил Байден.

Также президент США отвергает возможность переговоров с Путиным, "если только он не изменит свою линию поведения". По мнению Байдена, пока хорошей причины для беседы нет, но он "готов говорить с любым лидером, который хочет разговора, включая Путина, если он позвонит и захочет беседовать".

Кроме того, Байден еще раз подтвердил, что не выйдет из президентской гонки.