МО Японии: Россия и КНДР имеют программы наступательного биологического оружия

Японское Министерство обороны повторило прозвучавшее год назад утверждение Пентагона о якобы наличии у КНДР и России программ наступательного биологического оружия. Заявление сделано в ежегодном докладе – Белой книге обороны.

В Белой книге обороны Японии также приводится утверждение о том, что Северная Корея, которая не является членом Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), якобы "до сих пор имеет в своем арсенале химическое оружие". В Москве ранее уже назвали эту информацию "обвинением не по адресу", пишет РИА Новости.

Белая книга – доклад Министерства обороны Японии, в котором оно дает свое видение текущей обстановки с точки зрения безопасности и угроз для страны. Также в Белой книге содержатся сведения о силах обороны Японии, принципах и способах обеспечения ее безопасности.