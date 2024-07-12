В Екатеринбурге из-за дождей перестали работать светофоры на перекрестках

Проливные дожди, обрушившиеся на Екатеринбург, сказались на дорожной обстановке.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, в связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения, на некоторых перекрестках не работают светофоры. При их проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками. На больших перекрестках движение регулируется сотрудниками Госавтоинспекции.

"При неблагоприятных погодных условиях следует двигаться с пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, использовать световые приборы (противотуманные фары), соблюдать требования дорожных знаков и светофоров. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте", - советуют в ведомстве.

Как сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург", сегодня утром не работают светофоры на перекрестке проспект Космонавтов – улица Победы.

Напомним, накануне спасатели предупредили свердловчан о сильных дождях и шквалистом ветре в ближайшие дни.