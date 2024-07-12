В России хотят наказывать за скрученный автопробег

В России может появиться наказание за скрученный пробег на автомобилях.

Соответствующее предложение к главе МВД Владимиру Колокольцеву поступило от зампреда комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.

По его словам, скрученный пробег — это не просто мошенничество, а умышленное создание аварийных ситуаций на дороге. Если владелец автомобиля неправильно оценивает его изношенность, то рискует стать причиной смертельных автоаварий со множеством жертв, подвергая опасности не только свою жизнь, но и окружающих. Парламентарий указал, что большая часть регламентных работ по замене тех или иных узлов и запчастей напрямую коррелирует с износом.

Выборный указал, что причиной его обращения стали многочисленные жалобы от россиян. Данный вопрос беспокоит и представителей автомобильного сообщества. На ситуацию уже обратила внимание Ассоциация "Российские автомобильные дилеры". Еще в прошлом году она подготовила проект закона с предложением штрафовать за скручивание пробега физлиц на суммы до 300 тыс. руб., юрлиц — до 1 млн. Однако в Госдуму он так и не поступил, сообщают "Известия".