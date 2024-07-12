12 Июля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В России нелегальных мигрантов не допустят к сервисам такси и доставки

Цифровые платформы-агрегаторы могут обязать контролировать соблюдение их пользователями, например таксистами или курьерами, миграционного законодательства.

Об этом идет речь в новой версии проекта закона о платформенной занятости. Как заявил представитель Минтруда, новый вариант законопроекта действительно предусматривает обязанность операторов платформ обеспечить соблюдение миграционного законодательства. Это позволит исключить оказание услуг мигрантами, которые не имеют необходимых документов для осуществления трудовой деятельности в России.

Кроме того, авторы документа предложили еще ряд новых обязательств для агрегаторов. Количество пунктов, которые площадкам необходимо будет выполнять, увеличилось с 11 до 19. Разногласия по поводу прав и обязанностей платформ были ключевым моментом в дискуссии по поводу нового регулирования.

Платформы будут выступать налоговым агентом, а споры между занятым и агрегатором будет разрешать новый орган – совет цифровых платформ, сообщают "Ведомости".

Напомним, в правительстве обсуждают возможность "повышения управляемости найма" мигрантов. Такой раздел может появиться в нацпроекте "Кадры".

Теги: мигранты, платформы-¬агрегаторы, доставка, такси


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