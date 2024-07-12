Госпошлины при обращении в суд хотят увеличить в несколько раз

Государственные пошлины при обращении в суд могут вырасти в несколько раз.

Соответствующие меры содержатся в проекте закона об изменении налоговой системы России. Нововведения затронут как физических, так и юридических лиц. Так, размер сборов за подачу заявления о банкротстве поднимут с 300 руб. до 10 тыс. руб. для граждан и с 6 тыс. руб. до 100 тыс. руб. для компаний.

По словам экспертов, это связано с желанием государства разгрузить суды и возместить затраты на процессы, которые в случае с юрлицами могут идти не один год, сообщает Forbes.

Ранее счетная палата России проанализировала законопроект о налоговой реформе, подготовленный Минфином. В целом аудиторы одобряют документ, но есть нюансы.