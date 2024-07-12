СМИ: Госдеп пытался воспрепятствовать визиту Моди в Россию

Госдепартамент Соединенных Штатов пытался воспрепятствовать визиту главы правительства Индии Нарендры Моди в Россию, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

В администрации президента возникла озабоченность по поводу сроков встречи Моди и президента России Владимира Путина. Замгоссекретаря Курт Кэмпбелл в начале июля связывался с главой МИД Индии Винаем Кватрой в надежде отсрочить поездку Моди, которая по времени совпадала с саммитом НАТО в Вашингтоне.

Напомним, глава правительства Индии Нарендра Моди попросил президента России Владимира Путина досрочно уволить из армии РФ индийских граждан, которые "были введены в заблуждение при поступлении на службу".