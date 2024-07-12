Ковитиди раскритиковала посещающих спортзалы мужчин

Сенатор из Крыма Ольга Ковитиди в эфире радио Sputnik раскритиковала посещающих спортзалы мужчин.

Это произошло во время обсуждения традиционных ценностей. "А наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. Смотрят, какая у него машина, какие он вещи себе купил. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин", – заявила она.

Также Ковитиди назвала "неполной" семью, в которой меньше трех детей. Она предложила ровняться на Рамзана Кадырова, а денег не ждать, поскольку "господь даст кусок хлеба на каждого ребенка. Стоит отметить, что у самой Ковитиди только двое детей, а ее муж – депутат и бизнесмен.