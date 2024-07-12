Песков заявил о приближении "холодной войны"

ФРГ, США, Франция, Великобритания напрямую участвуют в конфликте вокруг Украины.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, возвращаются все атрибуты "холодной войны" с конфронтацией, с прямым противостоянием. Так пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналиста телеканала "Россия" Павла Зарубина о намерении Соединенных Штатов разместить в Германии дальнобойные ракеты.

"Все это делается в целях подавления нашей страны, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя", – указал Песков. Он также отметил, что нужно "выполнить все те цели, которые мы перед собой ставим в ходе специальной военной операции", сообщают "Ведомости".

10 июля администрация США заявила о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 году. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.