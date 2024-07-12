ФАС прокомментировала сообщение о возможном подорожании интернета

Заключение договоров малых операторов связи и ПАО "Россети Московский регион" не вызовет рост тарифов на услуги связи.

Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе. Ранее стало известно, что с мая более 10 интернет-провайдеров Москвы обратились с исками к компании "Россети Московский регион", требуя понизить тарифы за размещение оптоволоконных кабелей на опорах электросетей и вернуть расценки на уровень 2023 года. Операторы не согласны платить за используемую ими инфраструктуру "Россетей" по тарифам, рассчитанным за каждый размещенный кабель, сообщил президент Ассоциации малых операторов связи регионов (АМОР) Дмитрий Галушко.

Кроме того, в июне провайдеры направили обращение в ФАС. Из него следует, что с января текущего года расценки на подвес кабелей на опоры энергосетей увеличились почти на 20%, и платить стало нужно не за опору, а за каждый кабель на опоре. По новым нормам платеж для провайдеров увеличивается как минимум втрое. Это может привести к повышению цен на интернет в частном секторе Москвы в 2–4 раза, говорят операторы.

В настоящее время стоимость интернета для жителей многоквартирных домов составляет 500–700 руб. в месяц, в то время как в частном секторе эта сумма достигает 1000–1500 руб. При введении отдельной платы за провода на опорах стоимость для частного сектора повысится на 1000 руб. и составит 2000–2500 руб. в месяц.

В ФАС отметили, что заключение договоров малых операторов связи и ПАО "Россети Московский регион" не приведет к росту тарифов на услуги связи, поскольку такие тарифы уже должны включать затраты на размещение оператором своих сетей на ЛЭП, сообщает Forbes.