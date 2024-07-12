По делу о мошенничестве задержан экс-замглавы Фонда содействия реформированию ЖКХ

Экс-первого заместителя генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Владимира Талалыкина задержали по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Детали уголовного дела не раскрываются. Следствие просит отправить Талалыкина под домашний арест. Как заявили в пресс-службе Кузьминского суда Москвы, соответствующее ходатайство поступило в суд, но заседание по вопросу избрания домашнего ареста еще не началось, сообщает ТАСС.

Талалыкин работал в Фонде содействия реформированию ЖКХ с 2007 года, занимая должность заместителя и первого заместителя гендиректора. В 2022 году госкорпорация вошла в Фонд развития территорий. Позже Талалыкин возглавил комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству Общественного совета при Минстрое.