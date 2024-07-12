12 Июля 2024
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты попросили Сбербанк прекратить выпуск детских карт с радужным единорогом

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства во главе с депутатом Ниной Останиной направил обращение главе Сбербанка Герману Грефу.

Депутаты просят банкира остановить выпуск банковских дебетовых детских карт с радужным единорогом. Парламентарии усмотрели в дизайне карт ЛГБТ-символику ("международное движение ЛГБТ" признано в России экстремистским и запрещено). В комитете отметили, что депутаты получают обращения от представителей родительского сообщества, возмущенных выпуском таких карт.

"Известно, что «радужная символика» является не чем иным, как атрибутом движения ЛГБТ", — указано в обращении комитета, сообщает ТАСС.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн удивился позиции Сормовского районного суда по отношению к жительнице Нижнего Новгорода. Девушку арестовали на пять суток за сережки в виде радужной лягушки.

Теги: Сбербанк, карты, Госдума


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