Гладков: Пятеро детей ранены при атаке дронов на Шебекино

Пятеро детей получили ранения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на город Шебекино Белгородской области.

Как сообщил в Telegram глава региона Вячеслав Гладков, одному из пострадавших — 8 лет. Во двор многоквартирного дома с беспилотника было целенаправленно сброшено взрывное устройство, когда на площадке находились пятеро детей, которые получили различные ранения. Двое из них в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку на Шебекино терактом. "Намеренный теракт против детей", — указала дипломат.

Ранее Гладков сообщил об атаке ВСУ на село Ржевка Шебекинского городского округа.