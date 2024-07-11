Следствие запросило домашний арест для фигуранта дела генерала Попова

Следствие обратилось в суд для перевода предполагаемого соучастника генерал-майора Ивана Попова - Сергея Моисеева под домашний арест.

"Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Моисеева Сергея Владимировича", - сказано в карточке дела гарнизонного военного суда, на которую ссылается "РИА Новости".

Попов находится под арестом с мая 2024 года. По версии следствия, генерал причастен к хищению денег при закупке металлоконструкций для оборонительных сооружений. Сам он вину отрицает.

Ранее бывший командующий 58-й армией обратился в Следственный комитет России с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского, комментирующего его дело.