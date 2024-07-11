Прирост грузооборота с прикаспийскими странами за 5 месяцев 2024 года в Астраханской области составил 60%

Сегодня под председательством вице-губернатора Дениса Афанасьева прошло очередное заседание правительства Астраханской области. В числе рассмотренных вопросов: развитие международной деятельности региона, выполнение поручений Президента Российской Федерации, военно-патриотическое воспитание молодёжи.

Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков отметил, что ключевыми зарубежными партнёрами по-прежнему выступают страны Прикаспия. Их доля во внешнеторговом обороте региона по итогам 2023 года составила 65% и увеличилась более чем на 35%. В первом квартале этого года на прикаспийские государства приходится около 80% всего объёма внешней торговли.

Также отмечается рост грузооборота с соседями по Каспию. По итогам пяти месяцев 2024 года он составил 2,4 млн тонн, что на 60% больше показателей предыдущего периода.

В целом сотрудничество идёт по всем ключевым сферам: торговле, транспорту, логистике, образованию, культуре, спорту и молодежной политике.

Укрепляются связи с белорусскими партнерами. По итогам трёх месяцев этого года товарооборот с Республикой Беларусь вырос на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Владимир Головков также отметил расширение географии международной деятельности. В июне на Петербургском международном экономическом форуме состоялась встреча губернатора Астраханской области с новым послом Индии в России. Особое внимание на встрече уделили развитию МТК «Север – Юг».

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Илья Волынский доложил о ходе выполнения поручений Президента Российской Федерации. На 11 июля 2024 года из 28 поручений четыре исполнено, остальные находятся на контроле.

В рамках поручения по газификации установили приоритетную очередность по газоснабжению льготных категорий граждан, в особенности участников СВО и членов их семей. Также исполнили поручение по проведению дноуглубительных работ в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала. В результате обеспечили проходную осадку для судов не менее 4,5 м.

Руководитель агентства по делам молодежи Астраханской области Виктор Нуртазин сообщил, что в регионе с 2023 года действует государственная программа «Патриотическое воспитание населения Астраханской области». В её рамках проводятся масштабные мероприятия: федеральный Слёт казачьей молодёжи, военно-полевые сборы «Георгий Победоносец», поисковые экспедиции и другие. Также сейчас формируется План по реализации «Стратегии развития военно-патриотического воспитания граждан Астраханской области до 2030 года».