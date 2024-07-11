11 Июля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.ru

В Екатеринбурге нашли водителя катера, травмировавшего 18-летнего пловца

Правоохранителям удалось разыскать водителя катера, из-за неосторожных действий которого травмировался 18-летний житель Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что маломерное судно, которым управлял гражданин К. (2000 г.р.), оказывало развлекательные услуги пассажирам по прокату на акватории пруда. Причинами происшествия явились неосторожные действия судоводителя, обязанного следить при вождении за наличием водных препятствий, в том числе при совершении маневрирования", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся дальнейшие оперативные и процессуальные мероприятия, направленные на установку всех обстоятельство произошедшего.

Инцидент произошел накануне, когда уралец решил покупаться в городском водоеме. Глубоко нырнув, он напоролся на винт катера, проплывающего над ним, и сильно ранил ногу (перелом коленной чашечки). Помощь парню оказали прохожие, среди которых оказался медик, после чего пострадавшего госпитализировали.

Вскоре ему провели операцию, сейчас он чувствует себя неплохо, но когда сможет покинуть больницу - не знает. Пострадавший также заявил, что намерен подать в суд на водителя катера, как только его найдут.

Помимо этого, после произошедшего Уральская транспортная прокуратура заявила, что намерена добиться запрета незаконной эксплуатации судов в акватории Екатеринбургского городского суда.

Теги: Екатеринбург, пловец, катер, травма, прокуратура


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