11 Июля 2024
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В Первоуральске возбудили уголовное дело после завала контейнерных площадок мусором

После того, как контейнерные площадки Первоуральска несколько недель тонули в мусорных мешках, было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. На место для проверки лично выезжал заместитель генпрокурора Сергей Зайцев.
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"Сергей Зайцев лично объехал территорию города и места накопления коммунальных отходов, в том числе на которые указывали люди, в режиме реального времени были поставлены задачи главе муниципалитета по вывозу мусора", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями" и ч. 1 ст. 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Зайцев провел специальное совещание по вопросам вывоза ТКО с территории города, обеспечения населения качественной питьевой водой, ликвидации подтопления подвалов в жилых домах и благоустройства городской территории.

В настоящее время ряд мест накопления расчищены, по остальным работы продолжаются.

"В рамках совещания Сергей Зайцев поставил задачи принять дополнительные меры по обеспечению соблюдения прав граждан на указанных направлениях, отметил просчеты при организации этой работы. В мероприятиях помимо руководства региональной прокуратуры приняли участие заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Егор Свалов, глава г. Первоуральска Игорь Кабец, его заместитель Денис Поляков, президент фонда "Экологический фонд "Зеленый Урал" Никита Соловьев и другие", - добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что проблема с вывозом мусора возникла не только в Первоуральске, а по всей западной части Свердловской области. Города объединяет один региональный оператор - ООО "ТБО Экосервис".

Теги: Первоуральск, Генпрокуратура, мусор, отходы, проверка


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