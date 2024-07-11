Общественника Гозмана* заочно приговорили к 8,5 годам за фейки о ВС РФ

Гагаринский суд Москвы признал общественника Леонида Гозмана* виновным в распространении фейковой информации о ВС РФ и заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на суд, срок начнет исчисляться с момента задержания осужденного на территории РФ либо его экстрадиции в Россию. Помимо этого, Гозману также запрещено на протяжении четырех лет администрировать интернет-ресурсы.

Напомним, поводом для возбуждения уголовного дела стали тексты политика в социальных сетях с "намеренным искажением информации о действиях ВС России в украинской Буче".

Отметим, что еще ранее - в августе 2022 года Гозман* был арестован на 15 суток по делу о публичном отождествлении СССР с нацистской Германией. Протокол связан с несколькими постами Гозмана в соцсетях.

*признан Минюстом РФ иноагентом