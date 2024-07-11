Спасатели потушили крупный лесной пожар в горах под Судаком

Огнеборцам удалось потушить крупный лесной пожар в горах под Судаком (Крым). Огонь успел распространиться на 15 га, а ликвидация осложнялась труднодоступной местностью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, справиться с пожаром удалось спустя только 10 часов, поливая огонь с воздуха. Для этого были привлечены вертолеты МИ-8, которые сделали 30 сбросов воды общим объемом 150 куб.м.

О пожаре диспетчер узнал в 06.59, а уже через несколько часов огонь распространился на площади в 5 га. К 12.00 площадь пораженного огнем участка достигла 10 га, а еще через два часа - 15 га. Локализовать пожар удалось к 17.15. По данным МЧС, главными угрозами распространения огня являются жаркая погода и ветер.