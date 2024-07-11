Более 8 тысяч посетителей ИННОПРОМ-2024 смогли увидеть редкие иконы покровительницы Екатеринбурга

В 2024 году Фонд святой Екатерины впервые в истории стал партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

За четыре дня работы экспозиции стенда фонда его посетили около 8000 гостей и членов рабочих делегаций. Все они могли познакомиться с небесной покровительницей столицы Урала.

Именно уникальные иконы святой Великомученицы Екатерины из частной коллекции бизнесмена Андрея Симановского, созданные в единственных экземплярах, вызвали особый интерес у гостей.

Образы, созданные по старинной византийской технике горячей эмали, в окладах из драгоценных металлов, жемчуга и камней до ИННОПРОМ никогда не выставляли для широкой аудитории.

В числе тех, кто лично посетил стенд благотворителей, были заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент УБРиР Алексей Долгов, а также депутаты областного законодательного собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской думы.