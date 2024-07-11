11 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: фонд святой Екатерины

Более 8 тысяч посетителей ИННОПРОМ-2024 смогли увидеть редкие иконы покровительницы Екатеринбурга

В 2024 году Фонд святой Екатерины впервые в истории стал партнером международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

За четыре дня работы экспозиции стенда фонда его посетили около 8000 гостей и членов рабочих делегаций. Все они могли познакомиться с небесной покровительницей столицы Урала.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

(2024)|Фото:фонд святой Екатерины

Именно уникальные иконы святой Великомученицы Екатерины из частной коллекции бизнесмена Андрея Симановского, созданные в единственных экземплярах, вызвали особый интерес у гостей.

(2024)|Фото:фонд святой Екатерины

(2024)|Фото:фонд святой Екатерины

Образы, созданные по старинной византийской технике горячей эмали, в окладах из драгоценных металлов, жемчуга и камней до ИННОПРОМ никогда не выставляли для широкой аудитории.

(2024)|Фото: фонд святой Екатерины

(2024)|Фото:фонд святой Екатерины

(2024)|Фото:фонд святой Екатерины

В числе тех, кто лично посетил стенд благотворителей, были заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, президент УБРиР Алексей Долгов, а также депутаты областного законодательного собрания Свердловской области и Екатеринбургской городской думы.

Теги: фонд святой екатерины, икона, иннопром, симановский, драгоценные оклады


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