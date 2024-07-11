Нападений на медиков из "скорой помощи" гораздо больше, чем фиксируется

В Госдуме разработают законопроект, который приравняет нападение на работника скорой помощи к нападению на полицейского при исполнении. "Если будет ответственность, будет меньше нападений. Видим поддержку медицинского сообщества, будем продвигать этот законопроект", - сообщила зампред фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева.

Во время обсуждения проблемы в стенах парламента фельдшер из Орла Дмитрий Серегин рассказал, что нападений в реальности гораздо больше, чем фиксируется. "Большая часть его коллег-медиков не обращается в полицию. Причина: незначительные штрафы для правонарушителей – 500 рублей. Поделился личным опытом – было несколько случаев нападения с лопатой, драки с пьяными и наркоманами. А ведь в скорой помощи работают и женщины. Мужчина может отбиться, женщины более уязвимы", - отмечает Авксентьева.

Она добавила, что считает логичным дефицит кадров в системе скорой медицинской помощи: "Работники скорой – настоящие герои, они первыми приезжают на место происшествия, всегда стремятся помочь людям. Они уходят на сутки и не видят своих семей. Работа тяжелая, нагрузки огромные. При этом повышение специальных социальных выплат абсолютно не коснулось сотрудников скорой медицинской помощи".