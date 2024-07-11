Навальная* внесена в реестр террористов и экстремистов

Юлия Навальная* внесена в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.

"Навальная Юлия Борисовна*, 24.07.1976 г.р. , г. Москва", - говорится в перечне.

Ранее суд в Москве заочно арестовал Навальную* по делу об участии в экстремистском сообществе и объявил в в международный розыск. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга