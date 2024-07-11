Путин дал гражданство добровольцу из Сербии, воевавшему за Россию в зоне СВО

Президент Владимир Путин предоставил гражданство России сербу Александру Йокичу, отправившемуся добровольцем в зону СВО и сражающемуся на стороне России.

Его фамилия содержится в соответствующем указе Путина, опубликованном на портале правовой информации.

В апреле 2024 г. депутат Госдумы Александр Хинштейн рассказал историю Йокича, которому грозила депортация в Сербию, где ему могли дать 25 лет тюрьмы по статье "наемничество". Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя, а также сражался на Угледарском направлении, в результате чего получил ранение.

"Ему четыре раза отказывали в получении гражданства РФ из-за того, что доброволец подписывал контракт с ДНР, а не Минобороны РФ. В связи с тем, что Донецкая Народная Республика входит в состав России, я оснований в отказе не вижу", - писал тогда Хинштейн в своем telegram-канале.