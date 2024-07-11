Арестован второй фигурант дела о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Второй фигурант появился в деле о захвате заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Как сообщил представитель судов региона, Малик Гандалоев арестован до 15 августа.

Он обвиняется по статье о побеге из места лишения свободы, совершенном с применением насилия, передает РИА Новости.

Ранее Mash сообщил, что 16 июня из камеры № 96 сбежали не шестеро заключенных, а семеро. Гандалоев — единственный, кого в момент активной фазы бунта задержали конвоиры. Он сопротивлялся и ранил заточкой сотрудников. Гандалоев станет вторым обвиняемым по делу о теракте. Первый — Даниил Камнев, которого после ранения спасли врачи.