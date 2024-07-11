11 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские волонтеры не могут помогать участникам СВО из-за недовольных соседей

В Екатеринбурге волонтерский центр "Уралочки для СВОих" столкнулся с сопротивлением, но не на поле боя, а с местными жителями, недовольными соседством с активистами. Одна их последних жалоб вылилась в необходимость приостановить работу центра и помощь участникам спецоперации на неопределенный срок.

Офис "Уралочки для СВОих" располагается в подвале 5-этажного дома на улице 40-летия Комсомола, куда активисты заехали в марте текущего года. Помещение им любезно предоставила управляющая компания, после чего внутрь провели все необходимые коммуникации. Волонтеры занимаются плетением маскировочных сетей, шитьем антидроновых одеял и одежды, а также сбором технических аптечек. Однако в какой-то момент местные жители начали возмущаться, что припаркованные автомобили членов волонтерского центра занимают слишком много места в и так довольно узком дворовом проезде.

Руководитель объединения Елена Проценко рассказала "КП-Екатеринбург", что они пытаются не создавать пробок, быстро загружать и разгружать машины и убирать их по возможности, однако жильцы дома не хотят идти на контакт и искать компромисс. Один из них, не разобравшись в ситуации, обратился в пожарный надзор, после чего последовала роковая проверка.

"Жильцы решили, что мы подвергаем их пожарной опасности. Я принимала пустые газовые баллоны. Их нужно было хранить в подвале несколько дней, чтобы из них сделали окопные печи. И кто-то из жителей увидел, как мы заносим эти баллоны и забеспокоился. Больше такие вещи не принимаем. Так как к нам уже ходили и представители управляющей компании. Мы показали, как у нас устроен наш цех", - рассказала Елена Проценко.

Поспешные действия соседей привели к тому, что волонтерскому центру будет необходимо временно приостановить свою деятельность, чтобы найти 70 тыс. рублей на проект пожаротушительной системы и сигнализацию. На эти деньги, как рассказывает Проценко, активисты могли сшить десятки антидроновых одеял и подготовить другие вещи, спасающие жизни бойцов.

Теги: Екатеринбург, СВО, волонтерский центр, жалоба, соседи


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