Обвиняемого в убийстве тестя сургутянина просят приговорить к 21 году колонии

Гособвинение запросило для Овика Мадояна, обвиняемого в убийстве тестя, 21 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает телеканал "Мегаполис".

"Сколько дадут, столько дадут. Посидим, но выйдем. По-любому выйти надо, у меня тут дела незаконченные"

Как сообщало Накануне.RU, преступление, в котором подозревают задержанного, было совершено 24 мая, на глазах множества свидетелей. Мужчина не менее семи раз ударил ножом другого человека. Резню засняли на камеру сотрудники кафе, возле которого все и произошло. Они криком пытались остановить убийцу, но тот двинулся с ножом к ним. Неизвестно, чем бы закончилась эта жуткая история, если бы очевидцы не успели закрыться от убийцы. После совершения преступления мужчина уехал на черном автомобиле, который впоследствии сжег.