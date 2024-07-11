Фестиваль "Лето с РМК" вызвал высокий интерес у жителей Екатеринбурга

Фестиваль "Лето с РМК" стартовал в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в первый день работы на площадке прошел пластический перформанс от профессиональной танцовщицы и дважды участницы шоу "Танцы" Алисы Лишенко. Также выступило любимое екатеринбуржцами трио Дениса Галушко с джазовой программой.

Организаторы отмечают высокий интерес горожан и гостей города к программе фестиваля. В первый день площадку посетили около 350 человек, а запись на тренировки и мастер-классы уже практически закрыта на ближайшие две недели.

В понедельник, 15 июля, в 19:00 пройдет торжественное открытие фестиваля "Лето с РМК", посвященного 20-летию Русской медной компании. В программе открытия площадки живая музыка от дуэта Годжи, выступление диджея DJ Andrew Kras, танцевальный перформанс, летние угощения, интересные активности и розыгрыш подарков для гостей.

Ежедневно в течение июля и августа на площадке "Лето с РМК" будут проходить мастер-классы, спортивные мероприятия с чемпионами из Академии единоборств РМК и Pilates RCC. Запланированы концерты живой музыки, детские праздники, показы художественных и документальных фильмов и, конечно, интересные лекции о том, какое место занимает медь в нашей жизни.

Напомним, фестиваль "Лето с РМК" объединяет творческие и волонтерские инициативы, спортивные и благотворительные проекты компании, а также в легкой и доступной даже ребенку форме показывает, как добывается медь. Площадка работает на набережной реки Исеть в самом центре Екатеринбурга между улицами Добролюбова и Горького. Вход на все мероприятия свободный, но количество мест на тренировки и мастер-классы ограничено. Зарегистрироваться на мастер-классы и узнать подробности о проекте можно на специальном сайте.