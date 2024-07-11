Сенатор Ковитиди назвала "неполными" семьи, где меньше трех детей

62-летняя сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди назвала "неполной" семью, в которой меньше трех детей. Она предложила ровняться на Рамзана Кадырова, а денег не ждать, поскольку "господь даст кусок хлеба на каждого ребенка. Стоит отметить, что у самой Ковитиди только двое детей, а ее муж – депутат и бизнесмен.

"Если у тебя в семье меньше трёх детей, то семья, наверное, неполная. Трое, четверо, пятеро. Вот у Кадырова, да? 12 детей ему жена родила. Ну, всё нормально, всё хорошо. Ну, кто-то скажет, нужно материальное благополучие. Друзья мои, материальное благополучие придёт тогда, когда в семье будет много детей. Господь даст кусок хлеба на каждого ребёнка", - сказала сенатор в эфире радио "Спутник".