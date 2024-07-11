В Югре спасли человека, четыре дня блуждавшего по лесу без еды и воды

В Советском районе полицейские нашли блуждавшего четыре дня в тайге 20-летнего парня.

3 июля югорчанин ушёл с работы в Северном лесничестве Таёжного урочища и направился пешком домой. Бригада очищала лес в 30 км от Советского. В своем жилище парень так и не появился. В итоге потерявшегося нашли 8 июля в районе истока реки Тапсуй. В лесу он провел более четырех суток без воды и пищи, был сильно изможден и искусан гнусом.

Молодой человек рассказал, что выбрал неверное направление, заблудился и забрёл в самую глушь тайги. Сотовая связь отсутствовала, поэтому он не смог сообщить о месте своего нахождения. Мужчине оказали первичную медицинскую помощь и доставили в отдел полиции, где передали родственникам, сообщает управление МВД по Югре.