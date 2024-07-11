Белорусы обиделись и не будут поставлять в Россию свои знаменитые вина

Минский завод виноградных вин (МЗВВ) заявил о намерении прекратить поставки вина в Россию, хотя только недавно получил разрешение на экспорт. В компании заявили, что поставки в Россию незначительны и отказ от этого рынка не повлияют на бизнес, передает "РБК-Вино".

Также в компании прокомментировали заявления представителей российской винодельческой отрасли о том, что продукция МЗВВ не имеет права называться вином. В компании отметили, что закупка виноградных виноматериалов, балкового вина из винодельческих регионов и стран, а также их транспортировка и разлив вина являются обычной мировой практикой производства виноградных вин.

Ранее сообщалось, что названия напитков от МЗВВ очень схожи с некоторыми западными брендами. Эксперты предположили, что речь идет о параллельном импорте, либо о производстве "аналогов".

Эксперты предположили, что Минский завод может выступать логистическим плечом между европейскими производителями и российскими потребителями вин. Это связано с тем, что завод, расположенный в Белоруссии, «никогда не славился» своей продукцией.

Глава винного дома "Абрау-Дюрсо" Борис Титов заявлял, что поставки в Россию продукции МЗВВ — это восстановление канала сбыта на отечественном рынке продукции из импортного балка "Того самого виноматериала, который в обиходе получил прозвище "шмурдяк".