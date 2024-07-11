11 Июля 2024
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Фото: ekb.esplus.ru/скрин

Онлайн-подключение к системе теплоснабжения - «Т Плюс» запустила обновленный цифровой сервис

ПАО «Т Плюс» запустило обновленный портал «Подключение к системе теплоснабжения». Благодаря сервису можно узнать о возможности подключения к тепловым сетям, рассчитать предварительную стоимость услуги и оформить онлайн-заявку на подключение к тепловым сетям, предоставление технических условий или информации о возможности подключения. Новый портал повысит удобство работы с теплоснабжающей компанией, оперативность обработки заявок и прозрачность решений, сообщили в пресс-службе компании.

Вся информация по заявке и готовые документы будут размещаться в личном кабинете заявителя, оповещения об изменении статуса заявки будут приходить на электронную почту или в мессенджер. Также на портале доступны новые цифровые сервисы: оформление заявок на вынос тепловых сетей, уступку прав на использование мощности, восстановление утраченных документов на подключение.

Клавиатура(2023)|Фото: Накануне.RU

Обновленный портал подключений полностью соответствует государственной политике по цифровизации услуг. С 1 марта 2025 года, когда подать заявку на подключение к теплосетям можно будет через «Госуслуги», портал «Т Плюс» обеспечит бесшовную интеграцию сервисов, и клиенты смогут использовать любой предусмотренный законодательством способ взаимодействия с теплоснабжающей организацией.

За первое полугодие 2024 года «Т Плюс» подключила к системам теплоснабжения 121 объект в городах присутствия. До конца года планируется подключить еще 300 объектов. Общая нагрузка составит более 500 Гкал/ч, треть из которой приходится на объекты, подключаемые в рамках национальных проектов «Жилье. Городская среда», «Образование» и «Здравоохранение».

«Мы продолжаем совершенствовать существующие сервисы и разрабатываем новые, учитывая обратную связь от клиентов и органов местного самоуправления. В ближайшее время в нашем сервисе будет предоставлена возможность заказать дополнительные услуги, такие как согласование пересечения с тепловыми сетями, проведение гидравлических испытаний или ремонтных работ на объектах теплоснабжения», – отметила руководитель департамента по коммерции и развитию тепловых рынков ПАО «Т Плюс» Анна Федосеева.

(2024)|Фото: tplusgroup.ru

Теги: т-плюс, портал подключения новостроек, система теплоснабжения, личный кабинет


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