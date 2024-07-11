Эрдоган не считает БРИКС и ШОС альтернативой НАТО

Президент Турции (член НАТО) Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) или БРИКС альтернативой НАТО.

"Мы не считаем, что ШОС является альтернативой НАТО.Точно так же мы не рассматриваем БРИКС в качестве альтернативы какой-либо другой структуре", - сказал турецкий лидер.

При этом Владимир Путин на парламентском форуме БРИКС заявил, что эта организация – "один из ключевых элементов формирующегося многополярного миропорядка". "БРИКС отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока, число сторонников объединения постоянно растет", - сказал российский президент, не уточнив, что подразумевает под "глобальным Востоком".

Ему вторят и российские парламентарии. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что "БРИКС становится одной из ключевых опор многополярного мира", а его коллега из Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что "БРИКС обладает колоссальным потенциалом и уверенно утверждается в качестве одного из столпов современного миропорядка".