ФСБ предотвратила теракт в православном храме в Адыгее

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Адыгее. Как сообщили в ведомстве, выходец одной из стран Центральной Азии планировал нападение на православный храм в Майкопе и убийство священников. Также он собирался поджечь здание.

Отмечается, что задержанный является членом запрещенной в РФ международной террористической организации. После теракта он хотел скрыться за рубежом.

По данным ФСБ, для совершения атаки боевик изготовил самодельные зажигательные устройства. У него нашли запрещенные террористические материалы, нож и части зажигательного устройства.

Напомним, 23 июня в Дагестане был совершен двойной теракт: боевики одновременно атаковали Махачкалу и Дербент. Целями террористов стали два православных храма, синагога и пост ДПС. В ходе нападения боевики несколько часов вели перестрелку с полицейскими и были ликвидированы. Среди террористов оказались двое сыновей главы Сергокалинского района Магомеда Омарова и его племянник. В результате терактов в Дагестане погибли 22 человека, среди них - пятеро гражданских.