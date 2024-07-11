Генконсул Вьетнама в Екатеринбурге покидает пост

Генеральный консул Вьетнама в Екатеринбурге Динь Ван Донг покидает свой пост. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Срок полномочий дипломата подошел к концу. Сегодня, 11 июля, Динь Ван Донг встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Глава региона поблагодарил генконсула за большой личный вклад в укрепление взаимодействия Среднего Урала с Вьетнамом. Также Куйвашев пригласил его вновь приехать в Екатеринбург в августе – на Международную неделю моды UF LAB.

Вьетнам является одним из внешнеторговых партнеров Свердловской области. Генеральное консульство Вьетнама в Екатеринбурге работает с 2007 года. Динь Ван Донг занимал пост генконсула с марта 2021 года.

Напомним, недавно стало известно, что Россия и Вьетнам переходят на национальные валюты в расчетах.