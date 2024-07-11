Половина угольных компаний России в начале 2024 года работали в убыток

Половина угольных компаний в России в январе-апреле 2024 года были убыточными, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Росстата. В последний раз такой высокий показатель убыточности был в декабре 2020 года. В годовом выражении компании сократили суммарную прибыль почти в 15 раз.

В первые четыре месяца 2023 г. доля прибыльных предприятий отрасли составляла 67,3%, а убыточных – 32,7%, в январе – апреле 2022 г. – 79,4 и 20,6% соответственно. Таким образом, доля убыточных компаний в секторе за год выросла в 1,6 раза, а за два года – в 2,5 раза.