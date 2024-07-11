Экс-главу свердловского Минтранса Василия Старкова отправили под домашний арест

Суд отправил экс-главу свердловского Минтранса Василия Старкова под домашний арест, передает корреспондент Накануне.RU. Он был освобождён из-под стражи в зале суда.

Под домашним арестом Старков пробудет до 31 августа. Также ему запрещено общаться со свидетелями, пользоваться почтой, за исключением получения документов от следователей.

Адвокат Старкова Максим Колесников заявил, что не будет комментировать обстоятельства уголовного дела, в том числе позицию подзащитного. "На сегодняшнем заседании было рассмотрено ходатайство о домашнем аресте. Мы возражали и настаивали на наблюдении за моим подзащитным со стороны его войсковой части. Нам в этом отказали. Мы пока не решили, будем ли обжаловать это решение", - заявил он.

Напомним, о задержании Старкова стало известно накануне. Коммерсант отмечает, что уголовное дело Старкова может быть связано с делом экс-начальника ГКУ "Управление автомобильных дорог" Вячеслава Данилова. Его отправили в отставку в сентябре 2023 года по ходатайству, подготовленному министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, а в октябре он был арестован по делу о взятке в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ), в марте переведен на домашний арест.