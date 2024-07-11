В Тюмени вскоре начнется ремонт путепровода возле микрорайона Казарово

Губернатор Тюменской области Александр Моор поделился деталями ремонта путепровода на развязке в районе Верхнего Бора на Обходе города Тюмени. Работы в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" там начались в конце мая – на ремонт проезжей части ушло менее двух месяцев.

Использовались современные российские технологии, например, полиуретан-металлические деформационные швы, которые делают проезд более комфортным. Специалисты двигались поэтапно, чтобы не создавать большие помехи для трафика. Теперь движение по развязке полностью свободно.

"На очереди следующий этап – ремонт путепровода возле микрорайона Казарово, тоже на Обходе областной столицы. Работы уже начались, ориентировочно они продлятся до конца сентября", - пишет Моор в своем telegram-канале.

Ранее Моор сообщил о том, что идет работа по проектированию Южного обхода Тюмени. Она должна быть закончена в апреле 2025 г., тогда же приступят к строительству. Объект очень капиталоемкий – его стоимость превысит 20 млрд руб. Власти искать финансовую схему строительства. Это станет либо государственно-частное партнерство, либо софинансирование из федерального и регионального бюджетов.

"В любом случае, реализация проекта принесет экономике нашей страны ощутимые плюсы", - сообщил тогда Моор.