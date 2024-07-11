В РПЦ призвали учесть раскаяние Шарлота при рассмотрении его дела в суде

В РПЦ призвали учесть раскаяние певца Эдуарда Шарлота при рассмотрении дела в суде после его извинений.

Представитель Церкви Вахтанг Кипшидзе подчеркнул, что вера в раскаяние – один из краеугольных камней христианской цивилизации, передает РИА Новости.

Ранее находящийся в СИЗО Шарлот попросил прощения у патриарха и всех верующих за оскорбление их чувств.

В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале своего адвоката Алексея Лапузина, музыкант говорит, что такое больше никогда не повторится и что он осознал ошибочность своих высказываний.

Напомним, в ноябре прошлого года певец прилетел из Еревана в аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге, где его встретил наряд полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело после видеоролика с сожжением паспорта гражданина России. Также артист стал фигурантом трех уголовных дел: двух - по части 4 статьи 354.1 (реабилитация нацизма), третьего - по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для возбуждения дел стали видеоролики, на которых Шарлот разрывает георгиевскую ленту в форме буквы Z и наступает на нее; в обнаженном виде исполняет пародию на мотив песни "День Победы"; прибивает к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и крест с распятием Иисуса Христа.